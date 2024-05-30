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NEW ERA 59FIFTY エンゼルス Armed Forces US718
商品番号 S72600869576
商品名

NEW ERA 59FIFTY エンゼルス Armed Forces US718
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 8,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆多数商品出品中です★☆★USモデル59FIFTYロサンゼルス・エンゼルス\"2023ArmedForcesDayLimited\"※US,国内とも早々に完売となったモデルとなります。軍を称え、戦死者を追悼する軍隊記念日「アームド・フォーシズ・デー(ArmedForcesDay)」の試合で着用されたデザインキャップ。タウンユースはもちろんキャンプやアウトドアにもオススメです！※2点以上のご購入でお値下げ対応しております。単品ご購入はお値下げ不可となります。即購入いただけます。詳細ご希望の方はコメントまで、よろしくお願いいたします。【色】オリーブグリーン(アンダーバイザーカラーライトグレー)【素材】ポリエステル100%【サイズ】71/8(56.8cm)【発送方法】型崩れ防止の為、60サイズダンボールに梱包し、発送いたします。(商品画像欄に梱包例を載せております)ニューエラナイキエアマックスエアジョーダンシュプリームノースフェイスパタゴニアチャンピオン#キャンプ#アウトドア#ストリート
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