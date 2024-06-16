ダダリオ　アルトサックス　マウスピース　5番6番の2本セット

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ダダリオマウスピースアルトサックス用2本セットSELECTJAZZMJS-D5MSELECTJAZZMJS-D6M試奏依頼を受けた2本。最近までケースにサブとして保管していました。使用感(特に6番)あり。もう少しきちんと清掃してお渡しできればいいのでしょうが、現状渡しで安価にての2本セットで。製造方法によりバラツキは少ないので2本とも吹奏感はOKです。ライブ、録音等でも使用しました。悩みどころ5番、6番、2本セットですので、お好きなだけ吹き比べてください。ヴィンテージメイヤーはほぼこれで代用できると思ったりしています。ダダリオのロゴが消えていますがキズなどは無く演奏に問題ありません。V社S社WS社等より吹きやすい印象でした。中古品ですのでご理解頂ける方お願いします。現状の使用感、汚れ、気にせずならお得では。不評なら早期取り止めもあり…なので興味ある方はお早めに。