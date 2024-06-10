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3096 京焼・寿楽・抹茶茶碗・金彩色絵・宝絵図・茶道具
商品番号 R22586572025
商品名

3096 京焼・寿楽・抹茶茶碗・金彩色絵・宝絵図・茶道具
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：直径12㎝　　　　高さ８㎝寿楽印　　金彩色絵の縁起の良い絵図で,品のある抹茶茶碗です。観賞用にもよいかと思います。種類...茶道具#京焼#寿楽#抹茶茶碗#茶道具
http://narcologia.ru/goods/freezer507198.html
http://narcologia.ru/goods/capitation494108.html
http://narcologia.ru/goods/flight29228.html
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