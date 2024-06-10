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- 3096 京焼・寿楽・抹茶茶碗・金彩色絵・宝絵図・茶道具
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商品詳細
サイズ：直径12㎝ 高さ８㎝寿楽印 金彩色絵の縁起の良い絵図で,品のある抹茶茶碗です。観賞用にもよいかと思います。種類...茶道具#京焼#寿楽#抹茶茶碗#茶道具
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