紫泥香炉 釈迦合掌仏

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商品詳細
お香に興味があった時、香炉にも心を惹かれました合掌する手の内に仏陀が鎮座され、仏陀の周りのサ－クルから煙が立上がります台座の外周にも煙抜けの穴があけられています購入後、お香を焚いたので内側一部に跡がのこっていますが、目立った傷や汚れは有りません大変珍しい形で、貴重なお品ですサイズ全体外径14㎝、高さ26㎝合掌部外径14㎝、高さ20㎝台座部外径14㎝、高さ6.5㎝重さ1220g(本体)化粧箱16㎝×16㎝、高さ27㎝#香炉#合掌礼拝#合掌#祈念#仏像#手#紫泥#聖観音#菩薩#釈迦
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