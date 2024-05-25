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VINTAGE ヴィンテージシルバー925 ターコイズクロスデザインネックレス
商品番号 V40875819241
商品名

VINTAGE ヴィンテージシルバー925 ターコイズクロスデザインネックレス
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたシルバー925のクロスデザインネックレスです。年代物です。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（画像でご確認ください）着用に支障があるダメージはございません。ペンダントトップ有り・無しでご使用いただける2WAYデザインです。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約46㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）※ターコイズと記載しておりますが、何の石が使われているかは不明です。チェーン、ペンダントトップ共にシルバー製のデザインネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇B-40
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