マーベルレジェンド ミステリオ

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商品詳細
ご閲覧ありがとうございます。マーベルレジェンドミステリオです。購入後は少し触ったあと、棚に飾っていました。小さい傷、汚れなどがあります。中古品であることご理解頂けると幸いです。写真のものが全てです。箱なし発送は定形外発送を予定しており、包装はいたしますが、配送中の破損などあった場合、保証等がつかないため、責任を負いかねます。ご理解のほどよろしくお願い致します。
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