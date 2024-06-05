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❤️ラスト1点❤️ 電熱グローブ 電熱手袋 ポカポカ 3段階温度調節♢♧♤
商品番号 M28870881153
商品名

❤️ラスト1点❤️ 電熱グローブ 電熱手袋 ポカポカ 3段階温度調節♢♧♤
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(¨̮⋆)☆☪︎*.☘️新品未使用、送料無料✨☘️即日発送（遅くとも1-2日）✨☘️即購入OK✨　「在庫1点限り、早い者勝ち！」ーー他にも多数出品していますーー　✍️→#ちょこちむの部屋アイテムこちら⛄️→#ちょこちむ冬用アイテムはこちらーーー－－－－－－－－ー－－－－－－－✴️商品名:電熱グローブ電熱手袋✴️色:商品画像参照※基本的に新品未使用品ですが、輸入品の為に箱に凹みや傷があることがあります。----❇︎商品説明❇︎----【中綿入れ高い保温性】グローブの構造は保温層、絶縁層、加熱層、撥水・防風層の4層でしっかり保温をしてくれます。スイッチを入れると15秒ほどで暖かさを感じる速暖機能も魅力です。柔らかい素材は、手のひらを快適に動かせるほか、ハンドルやブレーキ操作も快適にできるのが嬉しいポイントです。【最大7時間稼働可能】加熱温度は35℃~50℃まで3段階で調節可能。肌寒い季節から真冬まで幅広いシーズンで活用できます。バッテリーは5000mAh搭載で最大7時間使用可能。移動時間が長い時にピッタリです。バイク用だけでなく、ウィンタースポーツにもおすすめの電熱グローブです。【スマホ操作がしやすい】特に便利なのが、全ての指がスマホ対応であることです。よくあるのは、人差し指だけが対応しているものですが、それではできることが限られてしまいます。このグローブであれば、伸縮が必要なマップ操作もばっちり！グローブを外すことなくルートを確認できちゃいます。【安全性の高さも魅力】手のひらには滑り止めが施され、手が滑りにくく安心です。また、甲部に反射ストリップが付いており、夜間や暗い場所での走行をサポートします。手首部分に調節ベルト、袖口部分にドローストリングを採用し、装着時のフィット感を高めています。風の侵入を防ぎ、あたたかさをキープできます。0586（0899a）1217-0052
http://narcologia.ru/goods/passivity935183.html
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