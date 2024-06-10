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THENORTH FACEスニーカー
商品番号 S80514931589
商品名

THENORTH FACEスニーカー
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,204 円
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商品詳細

7，8回履きました。　　多少の使用感ありますが、まだまだ使用可能です。　靴底以外目立つ汚れやダメージはありません。サイズ29センチ。カラー　ブラック
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