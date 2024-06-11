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BOTTEGA VENETA ブレスレット
商品番号 C50452494776
商品名

BOTTEGA VENETA ブレスレット
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,258 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAイントレチャートブレスレットバングルチェーン編み込みタイプ。サイズ：内径約17.5cm素材：レザー金具：シルバー(Ag925)商品のみの発送になります数年前に百貨店にて購入。数回使用しており、特に目立ったダメージ等はございませんが、画像7枚目のチェーンがひとつ切れております。8枚目はその箇所を引いて撮った写真です。他に、9枚目の写真の箇所のチェーンが少し緩んでます。※金具の擦れや傷や小傷くすみ等は画像でご確認ください。中古品、自宅保管にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。
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