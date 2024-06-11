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希少＜TENDERLOIN＞ダイヤ付ホースシューリング
商品番号 S64218305879
商品名

希少＜TENDERLOIN＞ダイヤ付ホースシューリング
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 32,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜10/5までお値下げ中〜販売終了品・ホースシューリングのダイヤ付きシルバー13号です。付属品ケースとサイコロBOXがあります。10年以上前に購入しました。当時使用していたので使用感はありますが大切に保管していました。よろしくお願いします。材質...SV925装飾...ダイヤモンド長期自宅保管品のため写真を参照頂き、ご理解の上購入検討お願いします。※中古品のため、傷、擦れが見受けられます。
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