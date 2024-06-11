希少＜TENDERLOIN＞ダイヤ付ホースシューリング

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〜10/5までお値下げ中〜販売終了品・ホースシューリングのダイヤ付きシルバー13号です。付属品ケースとサイコロBOXがあります。10年以上前に購入しました。当時使用していたので使用感はありますが大切に保管していました。よろしくお願いします。材質...SV925装飾...ダイヤモンド長期自宅保管品のため写真を参照頂き、ご理解の上購入検討お願いします。※中古品のため、傷、擦れが見受けられます。