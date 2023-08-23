PRADA 二つ折り財布 カモ柄

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プラダ財布形···二つ折り正規店で新品購入（アウトレット商品、定価60,000円程度でした）。4年間程度の使用、表面はだいぶスレがありますが、機能的には十分お使いいただけます。商品の状態詳細は画像でご確認ください。ギャランティーカード有り、箱あり。※ご購入前、コメントされる前に必ず自己紹介文をお読みくださいませ