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PRADA 二つ折り財布 カモ柄
商品番号 H91810446326
商品名

PRADA 二つ折り財布 カモ柄
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダ財布形···二つ折り正規店で新品購入（アウトレット商品、定価60,000円程度でした）。4年間程度の使用、表面はだいぶスレがありますが、機能的には十分お使いいただけます。商品の状態詳細は画像でご確認ください。ギャランティーカード有り、箱あり。※ご購入前、コメントされる前に必ず自己紹介文をお読みくださいませ
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