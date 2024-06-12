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justin davis
商品番号 A80490705086
商品名

justin davis
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

ジャスティンデイビスのクラウンリングです。男女ともにお付けいただけるデザインです。素　材：シルバー925カラー：シルバーサイズ：13〜14号購入先：阪急うめだ店付属品：リング※黒ずんで見えるのは、シルバー925の特徴ですので磨くと元に戻ります※袋は付きません
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