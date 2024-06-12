新品未使用 二つ折り財布 本革 HollyRobin

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使う機会が無いので出品しました。新品未使用品になります。【商品仕様】お札入れⅹ2、カード入れｘ16、フリースペースｘ４、ボックス型小銭入れｘ１【メイン素材】本革（カーフスキン、子牛革）【サイズ】11.5x9.7x2【ボックス型小銭入れ】:日本人のライフスタイルに合うボックス型の大容量小銭入れを財布の一番外側に配備、自販機やコンビニなどのお買い物で小銭をサッと取り出すことができ、お会計もストレスなくスムーズに済みます。【大容量で収納性抜群！】これからのキャッシュレス時代に備えて、最大18枚のカードが収納可能、またお客様の使い勝手を考慮し、マチが広く作られているため、財布が分厚くなりすぎることはありません。 片手に収まるコンパクトサイズで、ズボンのポケットやかばんに場所取れず収まり持ち運びに困りません。コンパクトでありながらも日本の紙幣サイズに合わせるお札入れで収納には全く困りません。【専門機構による本革証明】PUレザー(合成革)や再生牛革で作られた財布とは異なり、HollyRobinの財布は【一般財団法人日本皮革研究所】の日本人研究員による厳しい検査が完了し、より丈夫で信頼できる品質の本革製品をお客様にご提供させていただきます。※試験成績報告書No.0803-1とNo.0803-2により「牛革」である本革証明を取得しておりますので、ご安心してご購入ください。【上質な鞣し子牛本革を使用】弊社は【カーフスキン】という生後六ヶ月以内の子牛の革を贅沢に使用。年を取った牛の革と違って、キメが細かくて、「絹」のような手に馴染む良い肌触りとしっとりなめらかで柔らかい質感を楽しめいただけます。また、財布表面は使うほどに指で馴染ませながら、渋さと特有のツヤ感が増していく、財布はあなたの仲間のように時を共にするほどエイジングの楽しみも魅力的になります。また、内側は柔らかさと耐久性を重ね備えた、車のシートなどに使用されるナッパレザーを採用しております。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革