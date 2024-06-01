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直営店購入新品　カルバンクライン　高級仔牛革20680円　ラウンドファスナー財布
商品番号 Y39496324576
商品名

直営店購入新品　カルバンクライン　高級仔牛革20680円　ラウンドファスナー財布
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

これ以上のお値引きはしていません。カルバンクライン正規品j81本革黒サイズ19.1✖️10.6✖️2.1センチ※誤差はご了承ください札入れ2カード入れ8小銭入れフリー収納3人気ブランドカルバンクライン高級カーフ革(仔牛革)を贅沢に使った高級ライン。高級感抜群です。アメリカ旅行の際に直営店でお土産用に購入しましたが、いくつか余ったため大切にしていただける方にお譲り出来れば幸いです。国内直営店では同等ラインが20680円で販売されていますのでこの機会に是非！新品ですが、自宅保管品、本革の為、使用に差し支えない小傷など御了承ください。画像が現物ですので、よくご確認の上ご検討ください。boxは紙製の為、多少なりダメージがある場合があります。プロフィールをご一読いただき、ご同意の上、ご購入ください。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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