NUMBER (N)INE ナンバーナイン ボーダー ミッキー Tシャツ

2014年頃に購入したnumbernineのアングリーミッキーのボーダーTシャツです。サイズ2着丈65肩幅42袖丈21素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。状態は10段階で7〜8程度です。数年タンスにしまってた状態ですので畳シワはございますが状態は悪くありません。柄・デザイン···ボーダーカラー···ホワイトカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋マインデニム ミッキー オアシス



