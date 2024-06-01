八木勇征 トラキン アクリルスタンド 入賞記念景品 非売品 FANTASTICS ...

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FANTASTICS八木勇征トライブキングダム(旧キッチンキングダムkck)ランキング入賞記念景品(非売品)BIGアクリルスタンド新品未開封です。届いた箱に入れて暗所にて大切に保管しておりましたので、色褪せや傷などもありません。袋の上から目視で確認したところ見当たりませんが、保護ビニールを剥がした下に初期傷があった場合はご容赦ください。通常のトラキンでの入賞アクスタと比べるとかなり大きめです。(画像2枚目参照)※サイズを比べる為に載せている瀬口黎弥のアクスタはついておりません。こちらの出品は八木勇征のアクスタのみです。落札後、24時間以内にメルカリ便にて発送致します。プロフィールご確認後、即購入可能です◯こちら、他のフリマサイトでも出品しておりますので、出品削除する場合があります。人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)#八木勇征#FANTASTICS#アクリルスタンド#アクスタ#美しい彼#kck#トラキン#トライブキングダム#キッチンキングダム