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ニューエラ　59FIFTY ピッツバーグパイレーツ　the cap限定品
商品番号 O52322362508
商品名

ニューエラ　59FIFTY ピッツバーグパイレーツ　the cap限定品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ　59FIFTYピッツバーグパイレーツthecap限定品です新品未使用品ですサイズは71/2です在庫数は1つとなりますのでコメント途中でも購入者様を優先させていただきます発送はニューエラ公式のダンボールに入れ60サイズで型崩れがない様にお届けいたします！ニューエラ公式ダンボールは無くなり次第で無地の60サイズダンボールに変更してお届けいたします！
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