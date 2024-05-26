S-2 財布バッグ 長財布 メンズ クラッチバッグ ハンドバッグ ブランド

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スペインレザー使用大容量財布バッグサイズ：縦13cm×横21.5cm×マチ4.5cm素材：スペインレザー（牛革）仕様：大容量札入れ×2、ファスナー小銭入れ×1、カードいれ×19、フリーポケット×4、スナップボタンフック×1※オープンポケットは大型スマホにも対応。付属：専用ギフトボックス入り＆保護布付き★即購入OK ★送料無料 ★値引き交渉可能 ★新品未使用配送は佐川急便を予定していますが変更する場合がございます皮革の最高峰と呼び名の高いスペインレザーを贅沢に使用。艶やかで美しい光沢のあるレザーは光の角度により表情を変え、まるで宝石のような印象を受けます。見た目の美しさはもちろんのこと、肉厚で張りのあるレザーは手に取った瞬間に強さや逞しさが伝わり、その素材感に魅了されます。収納に便利なダブルラウンドファスナータイプ。カード収納は19枚、フリーポケットが4箇所、スマホやパスポートなど収納可能なオープンポケット、鍵などかけることのできるリングフックを装備。機能性に富んでいるため、ミニセカンドバッグ、ハンドバッグやクラッチバッグとしてもおすすめです。上品で品格あるデザインで年齢問わずご使用いただけます。スペインレザーの財布は大切な人への誕生日、お祝い、プレゼント、ギフトにも最適です。ラウンドファスナーラウンドジップセカンドバッグクラッチバッグハンドバッグ大きい大きめ人気新品未使用5058カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革