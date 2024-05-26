ヴィヴィアンウエストウッド 人魚スケルトン髑髏プレスレット ...

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッド 人魚スケルトン髑髏オーブプレスレット ゴールド新品未使用男女兼用色 ゴールド素材 真鍮サイズ チェーン約18センチ素人採寸ですので多少誤差があります！付属品 なし画像に載っているヴィヴィアン専用箱、小布袋、英文字ケアカード別売り1800円になります。状態は大変綺麗です。宜しくお願いします。カラー···ゴールド材質···真鍮
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