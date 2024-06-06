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ポケモンカード『マスカーニャex』SAR 海外版
商品番号 Y27071470908
商品名

ポケモンカード『マスカーニャex』SAR 海外版
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即購入OK★ポケモンカード海外版パルデアエボルブドPaldeaEvolved『マスカーニャex』SAR開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。美品な方だとは思いますが、海外版のためその点はご理解いただける方のみご購入をお願いします。梱包はローダーに入れ、濡れ対策の上発送いたします。配送はクリックポストを予定しています。シリーズ...その他ボックスパックシングル...シングルレアリティ...ウルトラレア言語...英語版種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル
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