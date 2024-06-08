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K・SWISS Classic 88 Black/Black スニーカー
商品番号 M77679181917
商品名

K・SWISS Classic 88 Black/Black スニーカー
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K・SWISSClassic88Black/BlackUS7のスニーカーです。1年前に1万円弱で購入しました。外で履いたのは2回だけで、家の近くを歩いただけですので、外見はほんの少し履きじわがある程度で、キズも無く擦れもほぼありません。靴底もキレイなままで踵のすり減りもありません。少し小さめに感じて、履かずに1年間保管していましたが、これ以上履くことはないと思い出品しました。細身のシルエットでBlack/Blackですので、デニムからちょっとおしゃれなボトムスまで何にでもマッチします。宜しくお願いします。
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