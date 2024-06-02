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VAN JAC スウェットパンツ 紺 刺繍 ヴァン ヂャケット 90sビンテージ
商品番号 A67160991837
商品名

VAN JAC スウェットパンツ 紺 刺繍 ヴァン ヂャケット 90sビンテージ
ブランド名 ヴァンヂャケット
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

$$ご覧頂きありがとうございます$$～プロフィール欄の確認をお願いいたします～$『VANJAC』のスウェットパンツです。$ウエストはゴム入り紐付き、ポケットは3ポケットです。色はネイビー×ホワイト×レッド。かっこいいです。$サイズはM実寸で、107/33/33/72/37~55/11.5(総丈/わたり/股上/股下/ウエスト/裾幅　cm　※平置きでの採寸)$状態…USED。ブリーチの色落ち有り。ほかは、スレヨゴレ等…。使用感あり$素材は…画像参照他にも多数、古着ビンテージヴィンテージVintageアンティーク70s70年代80s80年代90s90年代一点物スポーツアウトドアストリートモードスケートSK8オールドビッグサイズビッグシルエットオーバーサイズだぼだぼビッグロゴデカロゴレトロUSEDユーズド古着女子古着男子アメリカUSA柄物個性的など…。がお好きな方は是非ほかの商品もご覧ください。。それでは宜しくご検討くださいませ。
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