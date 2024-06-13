80s MAGNA タバコ 企業ロゴ コーデュロイキャップ

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古着屋のスガさん愛用80sMAGNA（マグナ）タバコ企業ロゴコーデュロイキャップアメリカのタバコ\"MAGNA\"のコーデュロイキャップです。色味の良い100％コットンのコーデュロイ。トラッカーキャップにサンダーロゴが刺繍されたバイカー、ロッカーぽい雰囲気が良いです。アメリカのロックバンド”THESTROKES”の\"ジュリアン・カサブランカス\"が着用し、バンドロゴの元ネタとなったデザイン。人気デザインですが、探してもなかなか購入できるチャンスの少ないお品だと思います。また、こちらはデッドストックで購入後一度だけ着用しました。キャップについていた目隠しみたいなのは切り落としました。薄くして発送させて頂きます。80's90's古着 vintageアメリカ古着 DKNYカルバンクライン ペリーエリス バナリパ ラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガー エルエルビーン stussyステューシー oldgapオールドギャップチャンピオン 刺繍タグ トリコタグ バータグ 単色 リバースウィーブ ナイキ パタゴニア リーバイス サウスパーク ルーニー ワーナー 不思議の国 アリス チェシャ猫 カーミット アラジン ビンテージ ヴィンテージ ベルベルジンレオン ムービー movieマリリンマンソン リバースウェーブ TravisScottトラヴィススコット80s90sアップル Appleappleoldオールド 初期 バブアー ラルフローレン ダブルアール カーハート ビックマック スタイリスト私物三好良在原みゆ紀柴田ひかり長谷川昭雄南貴之1LDK700fillarc'teryxarc'texasauraleebenjaminedgerbottciotacomolicreekangler’sdevicedimedaiwapier39ennoyetavirpgosharubchinskiyhenderschemejjjjoundkithplllllleeeasseseeseesupremeuniversalproductsvetementsyaecaなどがお好きな方、いかがでしょうか？