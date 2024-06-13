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80s MAGNA タバコ 企業ロゴ コーデュロイキャップ
商品番号 T40773814044
商品名

80s MAGNA タバコ 企業ロゴ コーデュロイキャップ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 4,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋のスガさん愛用80sMAGNA（マグナ）タバコ企業ロゴコーデュロイキャップアメリカのタバコ\"MAGNA\"のコーデュロイキャップです。色味の良い100％コットンのコーデュロイ。トラッカーキャップにサンダーロゴが刺繍されたバイカー、ロッカーぽい雰囲気が良いです。アメリカのロックバンド”THESTROKES”の\"ジュリアン・カサブランカス\"が着用し、バンドロゴの元ネタとなったデザイン。人気デザインですが、探してもなかなか購入できるチャンスの少ないお品だと思います。また、こちらはデッドストックで購入後一度だけ着用しました。キャップについていた目隠しみたいなのは切り落としました。薄くして発送させて頂きます。80's90's古着　vintageアメリカ古着　DKNYカルバンクライン　ペリーエリス　バナリパ　ラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガー　エルエルビーン　stussyステューシー　oldgapオールドギャップチャンピオン　刺繍タグ　トリコタグ　バータグ　単色　リバースウィーブ　ナイキ　パタゴニア　リーバイス　サウスパーク　ルーニー　ワーナー　不思議の国　アリス　チェシャ猫　カーミット　アラジン　ビンテージ　ヴィンテージ　ベルベルジンレオン　ムービー　movieマリリンマンソン　リバースウェーブ　TravisScottトラヴィススコット80s90sアップル　Appleappleoldオールド　初期　バブアー　ラルフローレン　ダブルアール　カーハート　ビックマック　スタイリスト私物三好良在原みゆ紀柴田ひかり長谷川昭雄南貴之1LDK700fillarc'teryxarc'texasauraleebenjaminedgerbottciotacomolicreekangler’sdevicedimedaiwapier39ennoyetavirpgosharubchinskiyhenderschemejjjjoundkithplllllleeeasseseeseesupremeuniversalproductsvetementsyaecaなどがお好きな方、いかがでしょうか？
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DEAD STOCK 80s MAGNA タバコ 企業ロゴ コーデュロイキャップ 上等な ...
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アメリカ古着】80s マグナ Magna キャップ タバコ コーデュロイ 紺色 ...
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2023年最新】magna キャップの人気アイテム - メルカリ
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