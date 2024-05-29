アークテリクス　メッシュキャップ　ワインレッド　赤色　帽子　ストレート　フラット

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商品詳細
ARC'TERYXアークテリクスLogoTruckerFlatメッシュキャップ●つばはストレートタイプですが、曲げてもシルエットはキレイなのでカッコよく被れます※在庫残り少しですので、お早めにご購入ください新品未使用タグ付きです●厚さ3cm以内で少し折りたたんで薄型ダンボールで発送します宅急便コンパクトの箱に入れて発送は送料+400円になりますので、コメントお願いします●他にもアークテリクス商品出品してますので↓からご覧ください↓出品一覧まとめ↓◆アークテリクス関連#おまとめアークテリクス一覧◆帽子キャップ一覧#おまとめキャップ一覧 ◆洋服アクセサリー類#おまとめ洋服一覧#ARCTERYX #アークテリクス#キャップ #メッシュキャップ#帽子
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