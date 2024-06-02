コムデギャルソン　レザーベルト HUGE LOGO レッド

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商品詳細
コムデギャルソンCOMMEdesGARCONSレザーベルトヒュージロゴ本革HUGELOGOレッドレッド系のカラーにコムデギャルソンのブランドロゴが映えるアイテムです。デザイン性のあるベルトなので、コーディネートの主役になります。全長 117㎝幅 3㎝ベルト穴 10個数回着用
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