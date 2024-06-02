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コムデギャルソン　レザーベルト HUGE LOGO レッド
商品番号 D83140013731
商品名

コムデギャルソン　レザーベルト HUGE LOGO レッド
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンCOMMEdesGARCONSレザーベルトヒュージロゴ本革HUGELOGOレッドレッド系のカラーにコムデギャルソンのブランドロゴが映えるアイテムです。デザイン性のあるベルトなので、コーディネートの主役になります。全長　117㎝幅　　3㎝ベルト穴　10個数回着用
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