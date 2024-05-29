KINGZ by SAMANTHA THAVASA 長財布 新品 未使用

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。KINGZbySAMANTHATHAVASAの長財布になります。商品番号：1520265012色：モカ(45)寸法：19×10.5×2.5(cm)開閉はファスナー式、小銭入れ→ファスナー式、後ろポケット1つ、正面ポケット1つでファスナー式、カード収納枚数12ヵ所、お札入れ2ヵ所、ポケット4ヵ所商品状態：新品、未使用＊いきなりの購入は絶対におやめください。＊必ず購入希望者はコメント欄に購入希望とお書きください。#KINGZbySAMANTHATHAVASA#KINGZbySamanthathavasa#サマンサキングズ#TAKAHIRO#takahiro#EXILE#exile#サマンサ#メンズ#長財布#モカ#キャラメル#茶色
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