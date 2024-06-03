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- 【レア/超人気】Stussy オールドステューシー 初代ドラゴンプリントTシャツ
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商品詳細
★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては 金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明90年代黒タグ貴重なUSA製人気のオールドステューシーのTシャツ80年代黒タグ時代から形を変えて復刻される超人気のドラゴンモチーフこの柄は初代ドラゴン柄になります年々球数も少なくなり希少価値が急上昇中です●表記サイズM●実寸サイズ（cm）肩幅：約49身幅：約50着丈：約66袖丈：約22●カラーブラック 黒●コンディション襟リブに若干のヨレ目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー#BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping
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