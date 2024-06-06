タイユアタイ★美品★ブラウン系★即購入可能！★価格交渉不可！

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商品詳細
◯大剣幅9.0㎝、長さ約1490◯五回程着用しました。◯傷、汚れ等無い美品です。状態良好です。※目視の為、見逃しがあった際ご容赦下さい。◯ブラウン系◯生地はやや厚みが有るタイプです。 ★即購入可能！★価格交渉不可タイユアタイルイジボレッリニッキーフランコバッシフランコミヌッチホリデーアンドブラウンユナイテッドアローズトゥモローランドAttoliniE.MarinellaLUIGIBORRELLIMattabischTIEYOURTIEAttoVannucciBREUERFAIRFAXフェアファクスエディフィス柄・デザイン···その他カラー···ブラウン
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