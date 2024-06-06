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レア USAヴィンテージ インディアマドラスコットン! サスペンダー
商品番号 P79672259639
商品名

レア USAヴィンテージ インディアマドラスコットン! サスペンダー
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-レアなインディアマドラスコットンが使われたサスペンダーです！-インディアマドラスの風合い抜群の良作です。インディアマドラスはヴィンテージに限ります！[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。##phot02465
http://narcologia.ru/goods/organization422662.html
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