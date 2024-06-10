ニードルズ　クイックリリースベルト　ホワイト

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商品詳細
素材···本革カラー···ホワイトMARTINF.FORNEEDLESサイズ···30インチ（ウエスト66〜80センチ）色...ホワイトバックル込み全長97cmバックル抜き92.5cm消防用のホースを固定しているベルトの金具をバックルとしてアレンジし、緊急時に素早くベルトを外せるように作られたクイックリリースベルト。バックル、レザー共に使い込む程に増していく豊かな風合いを楽しめる逸品。ホワイトでpunkな感じも良いです。7〜8年前に某セレクトショップにて購入。3回程使いましたが、その後不使用です。ホールの跡を見ていただければお判り頂けます。その後、現在ウエストの方が.....とまぁこんな感じですが、安価良品ですので宜しくお願い致します。#needles#ニードルズ#スタッズ#スパイク#ベルト#メンズ#本革#北斗の拳#トゲトゲ#安価良品
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