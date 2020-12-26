NEW ERA ESSENTIALSコラボキャップ

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商品詳細
カラー···ブラック形···ベースボールニューエラのESSENTIALSコラボキャップです。ニューエラオンラインで購入しました。色はブラックです。サイズは75/8です。試着のみ、新品未使用です。その他商品とまとめ買いも可能です。多少お値引いたします。御気軽に申し付けください。
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