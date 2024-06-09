★2009年交流戦プロコレキャップ1985年(日本一)復刻モデルになります。★2009年に100個限定で販売されて即完売した人気の帽子です。★サイズは久保田スラッガー製の59㎝になります。★レプリカとは違いプロコレはしっかりした作りで今ではレアな帽子です。★新品の未使用品ですが個人所有の自宅保管品である事をご理解下さい。★発送はヤマト宅急便を予定しています。★NC.NRでお願いします。



阪神タイガース プロコレ 2009年交流戦 球団支給品 1985復刻キャップ



阪神タイガース2009年交流戦プロコレ帽子 1985年(日本一)復刻モデル ...



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