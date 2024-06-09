美品 【SUPREME】 シュプリーム 半袖Tシャツ　総柄　ピンク　ロゴ　半袖

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SUPREMEシュプリーム21SSIntarsiaS/STop●購入場所：シュプリームオンライン●定価：１３，２００円（税込）●着用回数：３回ほど（短時間）●サイズ：L●カラー：薄いピンク●サイズ着丈：約74肩幅：約49身幅：約57素人採寸です。汚れなどなく美品です。コットン１００%。とても柔らかい生地で、着心地がよかったです。サイズを間違えて購入してしまったため、出品します。インパクトのある大きなシュプリームロゴが目を引く、一目でシュプリーム！と分かるデザインです。ボトムスはデニムやブラック、ブラウンなど何でも似合うと思います。一度は人の手に渡ったものと御理解の上、購入をお願いいたします。他にもメンズ服、数点出品しています。同梱も承りますのでお気軽にお声掛け下さい。同梱の場合、お一つ追加につき１００円割引させて頂きます。コメントからお声掛けください。↓出品中のメンズ服はこちらからご確認ください。#maiyokoメンズ服柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋