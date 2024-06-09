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ブライドルレザー　二つ折り　財布
商品番号 F50340959193
商品名

ブライドルレザー　二つ折り　財布
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,155 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し大きかったので新品で購入し3週間程しか使用しませんでしたブライドルレザーを使用しているので経年変化を楽しむ事ができます#革財布#メンズ財布#皮財布カラー···グリーン
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