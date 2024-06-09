ブライドルレザー　二つ折り　財布

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商品詳細
少し大きかったので新品で購入し3週間程しか使用しませんでしたブライドルレザーを使用しているので経年変化を楽しむ事ができます#革財布#メンズ財布#皮財布カラー···グリーン
http://narcologia.ru/goods/rouge312110.html
http://narcologia.ru/goods/perforce740965.html
http://narcologia.ru/goods/waveform737717.html
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