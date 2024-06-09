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レア品 ルイヴィトン リバーシブル ベルト ① 箱付
商品番号 O22084037582
商品名

レア品 ルイヴィトン リバーシブル ベルト ① 箱付
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪心斎橋直営店のルイヴィトンで購入しました。レア＆美品なリバーシブル仕様。サイズアウトのため、泣く泣くの出品です。ご質問等はコメントからお願いします。ご購入後のキャンセル、到着後の返送はトラブルのもととなるので不可とさせて頂きます。☆アイテム　LOUISVUITTON☆バックルサイズ　　タテ4.5cm　ヨコ7cm☆ベルト　全長99cm　幅3.5cm☆ウエスト　最小75-最大85cm（2.5cm幅5穴）　☆カラー　ブラック☆素材　レザ☆状態　使用感はほぼなく、まだまだ使用可能です！！☆付属品　保管用箱☆着画はお断りいたします。※他にもベルト出品中　ご購入ご検討ください。
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