レア品 ルイヴィトン リバーシブル ベルト ① 箱付

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大阪心斎橋直営店のルイヴィトンで購入しました。レア＆美品なリバーシブル仕様。サイズアウトのため、泣く泣くの出品です。ご質問等はコメントからお願いします。ご購入後のキャンセル、到着後の返送はトラブルのもととなるので不可とさせて頂きます。☆アイテム LOUISVUITTON☆バックルサイズ タテ4.5cm ヨコ7cm☆ベルト 全長99cm 幅3.5cm☆ウエスト 最小75-最大85cm（2.5cm幅5穴） ☆カラー ブラック☆素材 レザ☆状態 使用感はほぼなく、まだまだ使用可能です！！☆付属品 保管用箱☆着画はお断りいたします。※他にもベルト出品中 ご購入ご検討ください。