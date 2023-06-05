【新品 箱付き】 プラダ 折財布 サフィアーノレザー プレート ブラック

ご覧頂き誠にありがとうございます(*´꒳`*)♥真贋済みの正規品です。ご安心してお買い物を楽しんで下さい♥○アイテムプラダPRADA折り財布財布二つ折り財布カードケースパスケース名刺入れ札入れ二つ折りコンパクト金具シルバーゴールドレザーサフィアーノ本革ブラック黒色ロゴ○サイズタテ9cmヨコ10.5cm厚み2cm札入れ×2カードポケット×8その他ポケット×2平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラー黒ブラック○素材レザー◾︎付属品箱、保存袋、カードです（写真の通り）いただき物ですが使わないため売ることにしました。本体ははとても綺麗です*°並行輸入品ですが、鑑定士の方にお見せしたところ縫い目など作りがとても良い状態らしいです*°即購入OK☺︎閲覧ありがとうございます。



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