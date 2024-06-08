【LEONコラボ】 ゴルフV12 PACK MOCK メンズ 2枚セット白黒 L

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着用はそれぞれ3-5回以内となり、美品だとおもいます。気づかない小傷や色変化などあるかもしれませんのでご理解の上ご購入ください。以下商品説明文を引用------------ファッション誌レオンとのコラボで完成された2枚セットのモックネックシャツ。前半と後半でカラー違いのウエアを着ることを提案。清潔感と遊び心を備えたLEONコラボ。オシャレゴルファーはやはりシャレを利かせないとですね！1セットで2枚パックとなっています。素材：ポリエステル93%ポリウレタン7％機能：汗をすばやく吸収して乾かし、衣服を快適な状態に保つ素材を使用。[メンズ適応サイズ目安]L：身長175～185cm体重62～80kg購入価格：¥29,700税込------------