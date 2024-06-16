イタリア製 ビンテージ HERMES エルメス 刺繍ロゴポケットTシャツ 黄色

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★フォロー割実施中です！！詳しくはプロフィールを御覧ください★・商品を入荷次第、出品しておりますので、フォローをしていただけると幸いです。・当店のTシャツ・ポロシャツ一覧はこちら#Cs_Tee【商品情報】・ブランド HERMES・商品名 刺繍ロゴ入りポケットTシャツ・サイズ3/s50(実寸s-m程度) 着丈61cm 身幅47cm 肩幅41cm 袖丈21cm・状態 所々に色落ち箇所あり 着用に支障ある傷みなく、まだまだ着用いただけます。GOLFWANGsupremefr2ripndiphufftcstussyoff-white424HUFWTAPSNEPENTHESGirsDon'tCryWINDANDSEAVETEMENTSFEAROFGODdrewhouseAMBUSHKENZO好きにオススメこちらの商品以外にも、ヴィンテージ・アメカジ・古着男子・古着女子スポーツMIX・ストリートMIX・メンズライクなどの古着好きの方におすすめの古着を、お買い得価格で出品しております！是非お買い求めください！！当店のTシャツ・ポロシャツ一覧はこちら#Cs_Tee