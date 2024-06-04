sacai ／ サカイ バーニーズニューヨークにて購入 半袖Tシャツ



サカイ ジャージーTシャツ(2205383)｜SACAI｜カットソー｜ウィメンズ ...



サカイ コットンジャージーTシャツ(2188037)｜SACAI｜カットソー ...



sacai - 【新品・未使用・タグ付】sacai サカイ 半袖 Tシャツ ...



サカイ プリントTシャツ(2201363)｜SACAI｜カットソー｜メンズ｜公式 ...



sacai MADSAKI ロゴ プリント 綿 半袖 Tシャツ (sacai/Tシャツ ...



sacai Eric Haze ONEKINDWORD Tシャツ 23-0464S (sacai/Tシャツ ...



【sacai×KAWS 】 Flock Print T-ShirtロゴTシャツ | フリマアプリ ラクマ



sacai tシャツ-



sacai Eric Haze サークル スター Tシャツ 23-0466S (sacai/Tシャツ ...



sacai 半袖コットンTシャツ | labiela.com



sacai×madsaki ロンT ファッション goodmaskco.com



2023年最新】サカイ秋季限定Tシャツ/カットソー（半袖/袖なし）の人気 ...



サカイ バーニーズニューヨーク レースバッグシャツ 黒 ブラック 純正 ...



sacai 半袖コットンTシャツ | labiela.com



sacai tシャツ-

バーニーズニューヨーク銀座店にて購入sacai半袖Tシャツサイズ表記2オーバーサイズなので、M〜Lサイズ相当です画像1枚目棚の下にある品物が該当のお品物になります。ピンが刺さったまま保管しますと錆が発生しますので、プライスタグは外してますが新品未着用です。※もう1枚プリント違いの半袖を出品していますが、ベースのボディは同じですが、若干サイズが違います。【サイズ寸法】当方身長173cm体重68ｋｇお腹出ていない普通体型で、ちょうどいい感じ。ビッグシルエットが流行ってます。大きめに着たい方は身長160ｃｍ前後の方の着用でも、問題ないと思います。肩幅47cm(平置きした肩上部の直線)身幅55cm(平置きした脇の下の直線)袖丈22cm(脇の下部付け根から袖先までの直線)着丈66cm(背中側の襟（首）生地の下から最下部お尻の上までの直線)5ｍｍ程度、多少の誤差はお許し下さい。商品が手元に届けば新しい品だと必ず分かります。梱包する寸前まで、気を付けて粘着テープなどで除去していますが、当然、一緒に収納している他の衣類があります。繊維の多少の付着があった場合はご容赦下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋