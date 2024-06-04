【最終値下げ】海外限定ジョーダンフライト グラフィック Tシャツ

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JordanFlightHeritage85グラフィックT-shirtsカラー...ブラウンサイズ...XL※XXL売り切れました※ホワイトのXXLも出品中日本未入荷新品、未使用、タグ付日本以外のアジア国で販売されている超レアなデザインです。韓国の正規店で購入しております。丈はあまり長くないので一般体型の男性でもXLで違和感なく着られます。生地がとても良くさらっとした着心地ですが厚みが少々あり洗濯してもキレイに着られます。#ジョーダン#ジョーダンフライト#NIKE#ナイキ