美品 HYSTERIC GLAMOUR スタッズ ロゴ カラビナ キーホルダー ...

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美品HYSTERICGLAMOURスタッズロゴカラビナキーホルダーヒステリックグラマー カラビナHYSTERICGLAMOURブランド：HYSTERICGLAMOUR商品名：STUDSカラビナキーホルダー【0201QG04】カラー：シルバーサイズ：縦約8.2cm(リング含む)横約3.2cm(最大部)素材：真鍮シルバーメッキ状態：1度短時間のみ若干のスレはありますが、目立つダメージはなく綺麗な状態かと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんがご了承ください。恐れ入りますが、こちらお値下げ不可です。自宅保管していたお品です。素人検品なので見落とし等あるかもしれません。人の手に1度渡った中古品である旨、ご理解ご了承いただける方にご購入頂けますようお願いいたします。