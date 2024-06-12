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- 80’s後半から90’s前半のOLD STUSSYです。黒タグUSA製です。
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商品詳細
カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏▪️100%cotton。ヴィンテージのため全体的に色褪せはあります。本来ならもっと濃い赤（朱色）であったと思われます。左袖の下に小さな解れ穴のダメージがあり。この時期のショーンフォント。ブランドロゴがいい感じだと思います。最近ではこのロゴ(書体)が入ったデザインの復刻版も出ていますね。海外でも人気なので玉数は少なくなっているそうです。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stage95597.html
http://narcologia.ru/goods/Addict405118.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation592321.html
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