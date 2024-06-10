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a877 ロエベ 長財布 小銭入れなし ブラック レザー 黒 メンズ おしゃれ
商品番号 V56128557457
商品名

a877 ロエベ 長財布 小銭入れなし ブラック レザー 黒 メンズ おしゃれ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 9,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】※真贋済みの正規品です。　　　ロエベ【サイズ】横　19cm　縦　10cm　奥行　0.8cm【状態】外側:目立たない程度の傷内側:目立たない程度の傷、やや押し跡全体的に使用感が少なく、比較的綺麗な状態です。自宅保管品、中古品をご理解の上、写真をよくご確認の上ご購入下さい。【同梱品】写真に写っている物が全てです。（ディスプレイ用の機材を除く）※ご注意（必ずお読み下さい）中古品です。ひとつひとつ状態を確認し、説明が必要であることに関してはできる限り丁寧に明記しておりますが、状態に関する判断、表現とも個人差があり、必ずしもお客様の受け取り方と一致するとは限りません。評価、ランクで状態を表すのでは無く、全て写真でご判断して頂いております。（写真は全て補正無しでできる限り、現物に近くしております。）中古品の為、写っていない部分にも多少の汚れ、キズ、スレ等がある場合があるかも知れません、完全品をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。
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