90s ニューエラ59FIFTY キャップ

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商品詳細
渋谷newera購入サイズ75/8(60.6㎝)グレー刺繍有り紺のストライプ未使用汚れ無し良い状態です。段ボールに入れて発送させて頂きます。返品交換無しです。宜しくお願い致します^_^#Windandsea#ウインダンシー#newera#ニューエラ#ヴィンテージ#ベースボール#キャップ#デッドストックカラー...グレー形...ベースボール
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