【新品】ヴィヴィアンウエストウッド モンキー＆タイガー L字ファスナー財布 赤

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【新品】VivienneWestwoodモンキー＆タイガーL字ファスナー財布です。マルチケースとしてもお使いいただけます。メンズ向けですが、レディスもお使いいただけるユニセックスのデザインです。ぜひご検討ください(^^)《商品詳細》カラー：レッドサイズ：幅17.2cm 高さ9.5cm 厚み1.5cm機能：ファスナー開閉素材：牛革状態：新品未使用正規品定価：22,000円発送：ゆうパケット繊細なハンドタッチで描かれ、個性を吹き込まれた「MONKY＆TIGER」シリーズ。VivienneWestwoodアーカイブの個性的なアニマルプリント柄を、人気の「エンベロープ」シリーズとMIXさせたコレクションです。スマホも入るマルチケース。ちょっとしたお出掛けの際に便利です。VWK472※天然素材の本革を使用しております為、特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。⚠️新品未使用ですが、展頭品かつデリケートな革製品につき、多少のスレ、コキズ等はご了承願います。デパートのような完全な新品をお求めの場合はご遠慮くださいませ。こちらの商品は光の加減で見えるような小キズが感じられます。写真6枚目の矢印部分などです。また、ファスナーつまみの根本にキズがございます。（写真8枚目）※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。カラー...レッド柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布素材...本革#メンズ長財布紳士ビビアンモンキーアンドタイガージップ