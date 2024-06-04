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- 書道 硯 赤間 大硯 昭竜作 共木箱付 未使用品
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商品詳細
沢山の中から、本商品をご覧頂き有難う御座います。未使用品赤間硯昭竜作の出品です。キズ、汚れ有りません。状態は良いと思います。共木箱に少しのスレ、汚れ有ります。状態は写真にて御判断お願い致します。硯サイズ縦幅約21cｍ横幅約13.5cｍ厚さ約3.3cｍ
http://narcologia.ru/goods/providence924694.html
http://narcologia.ru/goods/passionate85613.html
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