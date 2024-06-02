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HERMES ネクタイ
商品番号 K60956023057
商品名

HERMES ネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・HERMESネクタイ　ブルー　　　　　　　　　　オセアン/エムロード・シルク100／剣先8cm／フランス製※クリーニング済みです。※写真では紺ぽく見えますが、実際は少しブルーです。
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