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ナイキ ジョーダン トロフィー キーホルダー ブラック/ホワイト/ブラック
商品番号 N53866274267
商品名

ナイキ ジョーダン トロフィー キーホルダー ブラック/ホワイト/ブラック
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 1,603 円
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商品詳細

JordanTrophyKeyHolder\"UNC\"ジョーダントロフィーキーホルダーカラーブラックアトモスオンラインで新品購入(個人情報を切り取った納品書お付けします)新品未使用送料込み(ゆうゆうメルカリ便)ビニール袋からも出さずにタグも送られてきたそのままの状態で発送いたします。AIRJORDAN1のデザインをほどこしたキーホルダー。簡単に着脱可能なクリップ付き。即購入OKです。どうぞ宜しくお願いいたします。#キーホルダー#NIKE#ナイキ#ジョーダンカラー···ブラック
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