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Ｇ５２６　掛軸　大徳寺　萬輝宗旭　『日々日出東』　木箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 J93219058298
商品名

Ｇ５２６　掛軸　大徳寺　萬輝宗旭　『日々日出東』　木箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　186cm×27cm本紙　約　110cm×24cm掛軸に水濡れの跡がございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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