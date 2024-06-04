Ｇ５２６　掛軸　大徳寺　萬輝宗旭　『日々日出東』　木箱　『真作』　肉筆　一行書

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Ｃ６２０ 掛軸 大徳寺 矢野海渕 『懐紙 一期一会』 共箱 『真作』 一行書



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総丈 約 186cm×27cm本紙 約 110cm×24cm掛軸に水濡れの跡がございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。