ヤンキース　NIKE キャップ　ニューヨークヤンキース　ナイキ

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商品詳細
ヤンキース NIKEキャップ ニューヨークヤンキース ナイキカラー:ブラックネイビー(真っ黒ではありません。黒ベースのネイビーになっています。写真を確認してください)サイズ:ONESIZEマジックテープにて調節可能になっていますUSEDで購入しました。状態は写真にてご確認をお願いします状態:全体的に使用感があります。抵抗がある方はご遠慮下さいとても良いカラーで可愛いです。季節に問わず使用できる商品だと思います。TEAMNIKEMLBNIKEニューヨークヤンキース
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