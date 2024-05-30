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ヤンキース　NIKE キャップ　ニューヨークヤンキース　ナイキ
商品番号 N60201561951
商品名

ヤンキース　NIKE キャップ　ニューヨークヤンキース　ナイキ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

ヤンキース　NIKEキャップ　ニューヨークヤンキース　ナイキカラー:ブラックネイビー(真っ黒ではありません。黒ベースのネイビーになっています。写真を確認してください)サイズ:ONESIZEマジックテープにて調節可能になっていますUSEDで購入しました。状態は写真にてご確認をお願いします状態:全体的に使用感があります。抵抗がある方はご遠慮下さいとても良いカラーで可愛いです。季節に問わず使用できる商品だと思います。TEAMNIKEMLBNIKEニューヨークヤンキース
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